Governo da Alemanha enfrenta pressão após atropelamento em mercado de Natal

O governo da Alemanha enfrentava duras críticas neste domingo, após o atropelamento no mercado de Natal de Magdeburgo que deixou cinco mortos e vários feridos, com as dúvidas sobre se as autoridades poderiam ter feito mais para evitar que o suspeito, um refugiado saudita, executasse o ataque.

"Por quê?", pergunta o jornal Bild, o mais lido da Alemanha, em um editorial.