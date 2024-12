Fontana di Trevi de Roma é reaberta após várias semanas de limpeza

O prefeito da capital italiana também indicou que o município estudará a possibilidade de estabelecer “uma pequena taxa de entrada” para financiar, entre outras coisas, a manutenção da fonte.

Claudio Parisi Presicce, encarregado do patrimônio cultural do Conselho Municipal de Roma, disse à AFP-TV que o trabalho nos monumentos municipais estava sendo realizado com o objetivo de “devolver a maioria deles à cidade antes do início do Jubileu” da Igreja Católica, que começa em 24 de dezembro.

Na Fontana de Trevi “o trabalho durou três meses, com um grande esforço conjunto que nos permitiu terminar tudo antes do previsto. Foi um trabalho meticuloso de limpeza, removendo elementos de degradação, ervas daninhas e incrustações de cal”, acrescentou Presicce.