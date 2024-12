Famílias pedem devolução de crianças resgatadas de seita judaica na Guatemala

Os familiares se concentraram em uma rua em frente à sede do chamado Centro de Atenção Especial para Crianças Alida España, para onde os menores foram levados.

Uma centena de familiares das 160 crianças que foram resgatadas de uma seita judaica ultraortodoxa na Guatemala se concentrou, neste domingo (22), nos arredores de um abrigo da capital para exigir que as autoridades as devolvam.

"Queremos que deixem sair daqui" as crianças, disse à AFP um representante dos familiares, Uriel Goldman, enquanto observava vários policiais que vigiavam o local.

Segundo o Ministério Público (MP), a batida na qual as crianças foram resgatadas, foi feita pela "suspeita" de crimes de tráfico de seres humanos "na modalidade de gravidez forçada, maus-tratos contra menores de idade e estupro".

A propriedade da seita, que foi alvo de uma batida, situa-se no município de Oratorio, 60 km a sudoeste da capital.

Na sexta-feira, as autoridades da Guatemala resgataram 160 crianças em um sítio da seita Lev Tahor, que era investigada por supostos abusos sexuais de menores.

Na operação foi encontrada a suposta ossada de um menor, segundo o MP.

Goldman qualificou de "mentiras" os apontamentos contra a seita judaica ultraortodoxa.

"As autoridades fizeram uma investigação muito grande aqui na Guatemala, com informes, dizem mentiras com denúncias falsas", assinalou Goldman.