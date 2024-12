EUA: Biden assina projeto de lei de gastos e evita paralisação

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden sancionou neste sábado o projeto de lei H.R. 10545, evitando uma paralisação das atividades do governo.

A medida dispõe sobre as dotações orçamentárias para o ano fiscal de agências federais até 14 de março de 2025, dando continuidade a projetos e atividades do Governo Federal, além de prever financiamento de desastres e assistência econômica para os agricultores, disse a Casa Branca em comunicado. De acordo com a nota, a sanção também estende a Lei de Melhoria da Agricultura de 2018 e prorroga "várias" disposições que estão prestes a expirar.