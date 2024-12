Atlético de Madrid vence Barcelona de virada e é o novo líder do Espanhol

O Atlético de Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Barcelona fora de casa de virada por 2 a 1, neste sábado (21), pela 18ª rodada.

O Barça saiu na frente marcando com Pedri (30'), mas um gol de Rodrigo de Paul (60') empatou a partida, que terminou com a vitória do time 'colchonero' depois que o norueguês Alexander Sorloth balançou as redes nos acréscimos (90'+6).