Acusado de estuprar e assasinar médica na Índia declara inocência

O homem acusado de estuprar e assassinar uma médica de 31 anos na Índia se declarou inocente, afirmou seu advogado neste sábado (21), após uma audiência do caso que chocou a opinião pública e gerou grandes protestos.

A descoberta, em 9 de agosto, do corpo ensanguentado da médica em um hospital de Calcutá provocou uma onda de indignação na Índia e o retorno do debate sobre o flagelo da violência contra as mulheres.