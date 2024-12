Tribunal afasta promotora de caso contra Trump

Um tribunal de apelações estadual afastou nesta quinta-feira, 19, a promotora do condado de Fulton, Fani Willis, do caso de interferência eleitoral na Geórgia contra Donald Trump, em mais uma vitória legal do presidente eleito dos EUA nos casos criminais que enfrenta antes de voltar à Casa Branca.

Há meses, o processo contra Trump estava parado devido a um recurso ligado a um relacionamento amoroso entre Fani e o promotor especial Nathan Wade, que ela havia contratado para liderar o caso.