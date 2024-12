Passagem secreta dos Médici sobre rio Arno em Florença reabre após obras

O Corredor de Vasari, uma passagem escavada há quase 500 anos na Ponte Vecchio de Florença para permitir que os Médici atravessassem secretamente o rio Arno, reabrirá suas portas neste sábado depois de oito anos fechada, anunciou o Museu dos Uffizi nesta sexta-feira (20).

Esta joia do Renascimento italiano, fechada desde 2016, tem 750 metros de extensão e foi completamente reformada para cumprir com as normas de segurança.