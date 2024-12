Milan vence Verona (1-0) fora de casa na abertura da 17ª rodada do Italiano

O Milan se reencontrou três semanas depois com a vitória na Serie A ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao Hellas Verona, nesta sexta-feira (20), na abertura da 17ª rodada do campeonato italiano.

Num jogo dificultado pela neblina em Verona, o gol da vitória foi mais uma vez marcado por Tijjani Reijnders: lançado com perfeição por Youssouf Fofana, o meio-campista holandês balançou a rede no início do segundo tempo (56'), marcando o seu quarto gol no campeonato desde o início de novembro.