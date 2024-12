Malásia retomará buscas do voo MH370 desaparecido há 10 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Loke afirmou que no dia 13 de dezembro, os ministros do governo malaio "concordaram, em princípio, em aceitar a proposta da Ocean Infinity", uma empresa com sedes nos Estados Unidos e no Reino Unido, para proceder a busca "em uma nova área de 15.000 quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico".