Justiça francesa condena cúmplices de assassinato de professor decapitado em 2020

O tribunal condenou a 16 anos Naïm Boudaoud e Azim Epsirkhanov por cumplicidade no assassinato e os autores da "campanha de ódio" contra o professor, Brahim Chnina e Abdelhakim Sefrioui, a 13 e 15 anos de prisão, respectivamente.

A Justiça francesa condenou, nesta sexta-feira (20), a 16 anos de prisão dois amigos do assassino do professor Samuel Paty, que foi decapitado por um islamista radicalizado perto de seu centro de ensino em 2020.

Na véspera do ataque, Anzorov e seus dois amigos viajaram a Rouen, no oeste da França, para comprar a faca que usou para decapitar o professor de 47 anos e que foi encontrada na cena do crime. Boudaoud também o levou em um carro até o centro educativo.

Anzorov, um refugiado russo de origem chechena de 18 anos, reprovava Paty por ter exibido caricaturas do profeta Maomé, publicadas pela revista satírica Charlie Hebdo, em uma aula sobre liberdade de expressão.

Chnina, de 52 anos, publicou várias mensagens nas redes sociais e um vídeo contra o professor, depois que sua filha, aluna do centro de ensino, mentiu para ele ao assegurar que Paty discriminou os estudantes muçulmanos naquele dia.