Dois jornalistas turcos morrem em explosão no norte da Síria

Dois jornalistas do Curdistão turco morreram quando trabalhavam na cobertura dos combates no norte da Síria entre milícias apoiadas por Ancara e grupos armados respaldados pelos Estados Unidos, informaram uma associação turca de imprensa e uma ONG nesta sexta-feira (20).

"Condenamos o ataque aos nossos colegas e exigimos que as responsabilidades sejam apuradas", afirmou a associação.

O Sindicato dos Jornalistas Turcos também condenou o incidente e afirmou que os dois profissionais foram alvos de um drone turco.

"Os jornalistas não podem ser atacados no exercício de um dever sagrado. Os responsáveis pelo ataque devem ser encontrados e julgados" afirmou a representação do sindicato na cidade de Diyarbakir, na área do Curdistão turco.

Segundo a agência de notícias pró-curda 'Mezopotamya', a explosão foi provocada por um drone turco.