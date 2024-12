Bar mineiro fica famoso por causa de Bruno Mars

Douglas MAGNO com Facundo FERNÁNDEZ BARRIO em São Paulo

A estrela pop americana apareceu no início de novembro nesse boteco de BH, a última parada de uma recente turnê pelo Brasil.

"O Bruninho esteve aqui!", pode ser lido na fachada do Laçador, um pequeno bar de Belo Horizonte que se tornou um local badalado depois que Bruno Mars fez uma visita surpresa ao local.

"Uma terça-feira de manhã estávamos na porta conversando com amigos e parou um carro escuro, desceram três caras grandões", que eram seguranças de Mars, disse à AFP Ronaldo Teixeira, proprietário do Laçador, de 62 anos.

"Perguntaram se tinha cerveja (...) e aí foi quando o Bruno entrou no meu local", agregó.

O artista e dançarino de 39 anos, ganhador de 15 prêmios Grammy, sentou-se do lado de fora do local. Foi-lhe servida uma lata de cerveja, que ele não abriu e que o dono do bar manteve “intacta” como lembrança.

"A única coisa que o Bruno falou foi na hora que ele sentou aqui e falou em portunhol: 'Chama os meninos!'", contou Teixeira. "Foi a hora que eu gritei para o pessoal, vem aqui gente, ele está chamando os meninos pra tirar uma foto aqui. Aí foi a hora que os meninos chegaram aqui na porta, nos sentamos na porta e ele ficou dançando daquele jeitinho dele, chique demais e eu fui no embalo com ele e foi sensacional".