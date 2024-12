Arábia Saudita expressa 'solidariedade' com Alemanha após ataque em mercado natalino

A Arábia Saudita expressou "solidariedade" com a Alemanha nesta sexta-feira (20), após a prisão de um de seus cidadãos por um ataque mortal em um mercado de Natal no país europeu.

O governo saudita declarou sua "solidariedade com o povo alemão e com as famílias das vítimas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado publicado na rede social X, reforçando também sua "rejeição à violência".