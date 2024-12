Zelensky pede unidade entre Europa e EUA para 'salvar a Ucrânia'

"Temos que contar com a unidade entre Estados Unidos e Europa. É muito difícil apoiar a Ucrânia sem a ajuda americana e vamos falar sobre isso com o presidente (Donald) Trump quando ele estiver na Casa Branca", a partir de 20 de janeiro, declarou Zelensky.

Na noite de quarta-feira, Zelensky jantou em Bruxelas com o secretário-geral da Otan e com vários líderes da UE, evento em que abordou o conflito com a Rússia.

Os líderes da UE participam nesta quinta-feira de uma reunião de cúpula para discutir dois grandes temas: a segurança da Ucrânia e a relação com as novas autoridades da Síria, após a queda de Bashar al-Assad em 8 de dezembro.

Durante o encontro informal, "falamos sobre aumentar com urgência o apoio militar e econômico à Ucrânia", escreveu na rede social X o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Trump insinuou que seu novo governo pode cortar a ajuda financeira e militar à Ucrânia. Ele defende abertamente um acordo entre ucranianos e russos para acabar rapidamente com o conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022.

A ideia de negociações de paz com a Rússia era descartada pelo governo de Zelensky, mas as pressões aumentaram nas capitais europeias por um fim do conflito, além das dúvidas a respeito do comportamento de Trump.