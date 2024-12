Valterri Bottas volta à Mercedes na F1 como piloto de testes

O finlandês Valtteri Bottas, cujo contrato não foi renovado com a Sauber, pela qual correu durante três anos, será piloto de testes da Mercedes na F1 em 2025, anunciou nesta quinta-feira (19) a escuderia alemã.

"Estou feliz por retornar à família Mercedes. Apesar dos últimos anos difíceis, sei que ainda posso contribuir com minha ajuda na Fórmula 1. Estou ansioso para contribuir com meu conhecimento e experiência para ajudar a equipe a atingir seu objetivo de lutar pelos títulos mundiais", explicou o veterano finlandês de 35 anos.

Na escuderia Alfa-Romeo, rebatizada de Sauber, Bottas passou por anos difíceis: 10º no mundial em 2022 com 49 pontos, caiu para a 15ª colocação com apenas 10 pontos em 2023 e a queda foi mais dura em 2024, sem pontos somados.

A equipe Mercedes se prepara para uma revolução em 2025 após a saída para a Ferrari do lendário piloto britânico Lewis Hamilton, que conquistou seis de seus sete títulos mundiais ao longo das 12 temporadas que passou na escuderia alemã.

O prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, terá a difícil missão de suceder o britânico e será companheiro de outro inglês, George Russell.