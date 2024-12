Trudeau anunciará várias mudanças em seu gabinete, segundo fontes do governo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciará na sexta-feira (20) mudanças importantes em seu gabinete, informaram fontes do governo à AFP, enquanto enfrenta uma crise após a renúncia inesperada de sua vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, devido a divergências em relação aos Estados Unidos.

Após quase uma década trabalhando ao lado de Trudeau, Freeland anunciou na segunda-feira sua saída do governo, como vice-primeira-ministra e ministra das Finanças, devido a divergências sobre como lidar com a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas aos bens e produtos canadenses.