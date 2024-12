Seis palestinos morrem em operações israelenses na Cisjordânia

O Ministério da Saúde da Palestina informou nesta quinta-feira (19) que seis palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos em operações militares israelenses em dois campos de refugiados da Cisjordânia.

O bombardeio israelense contra um veículo deixou “quatro mártires e três gravemente feridos” no campo de Tulkarem, no norte do território palestino, ocupado por Israel desde 1967, informou o ministério em um comunicado.