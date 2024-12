Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra Israel após bombardeios israelenses

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quinta-feira (19), a autoria do lançamento de dois mísseis e um drone contra Israel depois dos bombardeios israelenses que destruíram portos e outras infraestruturas do país, e deixaram nove mortos.

O Exército israelense anunciou ataques contra portos e a infraestrutura energética dos huthis, a mais de 1.500 km de Israel, em resposta ao lançamento de mísseis.