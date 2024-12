Inter de Milão vence Udinese (2-0) e vai às quartas da Copa da Itália

A Inter de Milão se tornou a oitava e última equipe a se classificar para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Udinese por 2 a 0 em casa, nesta quinta-feira (19), no encerramento das oitavas do torneio.

O atacante austríaco Marko Arnautovic (aos 30 minutos) e o meia albanês Kristjan Asllani (45'+2) encaminharam a vitória já no primeiro tempo e a segunda etapa no estádio Giuseppe Meazza foi relativamente tranquila para os 'nerazzurri', que não pisaram no acelerador.