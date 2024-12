Grupo americano Friedkin conclui compra do clube inglês Everton

A compra do Everton pelo grupo americano Friedkin, dono da Roma, obteve a aprovação das autoridades competentes e foi concluída, anunciou nesta quinta-feira (19) o clube da cidade de Liverpool.

O clube, fundado em 1878, pertencia a Farhad Moshiri, empresário britânico-iraniano, que ingressou no capital do clube em 2016 e se tornou acionista majoritário em 2022, com 94%.

O clube passa agora para as mãos do grupo Friedkin, que já é dono da Roma na Serie A italiana e do Cannes na quarta divisão francesa (National 2).

Este desfecho põe fim a um complicado processo de venda para o Everton. As negociações com o grupo Friedkin falharam na primeira tentativa e outros potenciais compradores não conseguiram fechar a operação, como a 777 Partners e o americano John Textor, que já detém 45% das ações do Crystal Palace.

Membro fundador do Campeonato Inglês, o Everton é um dos clubes com mais títulos na história, com 9 troféus da primeira divisão. Apenas Manchester United, Liverpool, Arsenal e Manchester City têm mais taças dessa competição em suas galerias.