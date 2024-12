EUA realiza 25ª execução de 2024, a última do ano

De acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte, 2024 foi o décimo ano consecutivo com menos de 30 execuções no país.

Esse estado havia suspendido as execuções em 2009 devido à dificuldade de obter os medicamentos necessários, uma vez que as empresas farmacêuticas se recusavam a associar seus produtos à pena capital.

Entre as 25 execuções realizadas este ano nos Estados Unidos, três utilizaram o controverso método de gás nitrogênio, enquanto as demais ocorreram por injeção letal.

As execuções aconteceram em nove estados: seis no Alabama, cinco no Texas, quatro no Missouri, quatro em Oklahoma, duas na Carolina do Sul e uma nos estados da Flórida, Geórgia, Indiana e Utah.

Segundo uma pesquisa da Gallup, 53% dos americanos são a favor da pena de morte para condenados por assassinato, enquanto 43% se opõem e 4% não têm opinião formada.