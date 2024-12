Biden apresenta novos objetivos climáticos antes do retorno de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou nesta quinta-feira um plano para o clima com uma nova meta de redução das emissões de gases de efeito de estufa, semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O segundo maior poluidor do mundo assume o compromisso de limitar o aquecimento a longo prazo a 1,5 grau Celsius. Até agora, os Estados Unidos haviam se comprometido a reduzir as suas emissões à metade até 2030, em comparação com os níveis de 2005.

“Estou orgulhoso de que meu governo esteja buscando a agenda climática mais ousada da história americana”, disse Biden em uma declaração em vídeo elogiando as novas medidas destinadas a manter os Estados Unidos no caminho para zero emissões líquidas até 2050.

Ela acrescentou que as políticas de Trump “produziram energia acessível e confiável para os consumidores, juntamente com empregos estáveis e bem remunerados, ao mesmo tempo em que reduziram as emissões de carbono dos EUA para o nível mais baixo em 25 anos”, detalhou.

Pode-se afirmar que o governo Biden executou os programas climáticos mais ambiciosos da história americana, começando com sua adesão ao Acordo de Paris, a aprovação da Lei de Redução da Inflação com investimentos recordes em energia limpa e o compromisso de proteger 30% do solo e da água até 2030.

Os críticos denunciam que os Estados Unidos continuam sendo o maior produtor mundial de combustíveis fósseis. Apesar dos progressos, ainda estão aquém do seu atual objetivo para 2030 de reduzir as emissões em 50% a 52% abaixo dos níveis de 2005.

Segundo um relatório recente do grupo independente Rhodium, Washington está no caminho certo para alcançar uma redução de 32-43% até 2030. Um funcionário de alto escalão do governo estima, no entanto, que esteja agora em torno de “45-46%”.

As tendências do mercado e a queda dos custos das energias renováveis podem limitar o retrocesso sob Trump. Ainda que o magnata retire os Estados Unidos do Acordo de Paris no seu primeiro dia de mandato, o processo leva um ano.

