Barça e Atlético disputam liderança do Espanhol; Real Madrid recebe Sevilla

O Barça, líder de LaLiga, e o Atlético de Madrid, empatados em pontos no topo da classificação, disputarão a liderança neste sábado (20) em Barcelona, pela 18ª rodada do campeonato espanhol, enquanto o Real Madrid, que na quarta-feira se sagrou campeão Intercontinental ao vencer o mexicano Pachuca, vai receber o Sevilla (11º) no domingo.

A última partida do ano do campeonato para 'culés' e 'colchoneros' não poderia ter sido prevista como tão crucial: o Barcelona, que foi surpreendido no último domingo ao perder para o Leganés (15º) por 1 a 0, terá que compensar esse golpe e vencer o 'Atleti' se não quiser perder a liderança antes do final do ano, sabendo, além disso, que o adversário deste sábado disputou um jogo a menos.