UE investigará auxílio estatal da Polônia para construção de usina nuclear

A Comissão Europeia – braço executivo da UE – anunciou nesta quarta-feira que vai investigar se auxílios estatais para a construção da primeira central nuclear da Polônia são compatíveis com as regras de concorrência no mercado elétrico.

A Polônia, que gera grande parte de sua eletricidade em usinas a carvão, decidiu construir sua primeira central nuclear em Lubiatowo-Kopalino, no norte, com o objetivo de colocá-la em operação no segundo semestre de 2030.