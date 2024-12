Trump processa jornal por pesquisa eleitoral que mostrava vantagem de Harris em Iowa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial contra o jornal Des Moines Register e seu instituto de pesquisa por "flagrante interferência eleitoral". O processo foi motivado pela publicação de uma pesquisa no fim de semana anterior à eleição que indicava uma surpreendente vantagem de três pontos porcentuais da candidata democrata Kamala Harris no Estado de Iowa.

Na terça-feira (17), a Gannett Co., empresa controladora do jornal, classificou a ação como infundada e declarou que defenderá seus direitos garantidos pela Primeira Emenda. A ação judicial reflete a contínua campanha de Trump contra veículos de mídia que, segundo ele, o prejudicaram.