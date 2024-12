Trump adverte que uma de suas principais oponentes pode estar 'em sérios problemas'

Donald Trump afirmou que a ex-congressista republicana Liz Cheney, uma de suas mais ferrenhas oponentes, pode ter "sérios problemas" após a publicação de um relatório que a acusa de manipular uma testemunha, em um exemplo das ameaças do presidente eleito contra seus rivais.

"Liz Cheney pode estar em sérios problemas, de acordo com as evidências obtidas pelo subcomitê [do Congresso], que afirma que 'provavelmente Liz Cheney violou várias leis federais e que essas violações deveriam ser investigadas pelo FBI'", publicou Trump na madrugada desta quarta-feira (18) em sua rede, a Truth Social.