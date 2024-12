Situação angustiante em Mayotte, que espera visita de Macron

Falta água, a comida é insuficiente... A situação continua complicada no arquipélago francês de Mayotte, devastado pelo ciclone Chido, no Oceano Índico, e que receberá a visita do presidente Emmanuel Macron na quinta-feira.

Os moradores passaram a noite de terça para quarta-feira sob toque de recolher das 22h às 4h.