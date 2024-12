Reino Unido condena ameaças de ex-presidente russo Medvedev contra jornal The Times

O governo britânico denunciou, nesta quarta-feira (18), as ameaças do ex-presidente russo Dmitri Medvedev contra o jornal The Times, que classificou como "legítimo" o assassinato do general russo Igor Kirillov em um editorial.

Medvedev, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança russo, afirmou em uma mensagem publicada no Telegram que os jornalistas do The Times são agora "alvos militares legítimos", depois que o jornal defendeu o assassinato do general Igor Kirillov, morto na terça-feira em um atentado com bomba reivindicado pela Ucrânia.