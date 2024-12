RB Salzburg anuncia alemão Thomas Letsch como novo técnico

O RB Salzburg, que disputa a Liga dos Campeões e está no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do técnico alemão Thomas Letsch, que chega para substituir Pepijn Lijnders, demitido no início da semana pelos maus resultados na temporada.

Letsch, ex-treinador do Bochum da Alemanha, assinou contrato até junho de 2027, informou o clube austríaco em comunicado.