"Ainda Estou Aqui" está mais perto de indicação ao Oscar

Filme de Walter Salles entra na pré-lista de 15 produções que tentam vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. É a primeira vez desde 2008 que um longa brasileiro supera essa etapa.O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, superou a primeira etapa para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Nesta terça-feira (17/12), a produção brasileira foi oficialmente incluída na listagem de 15 filmes pré-selecionados da categoria divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA. O anúncio dos cinco finalistas que vão concorrer à categoria vai ocorrer em 17 de janeiro. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme se concentra na história de Eunice Paiva, mãe do escritor e esposa do ex-deputado Rubens Paiva, preso por agentes da ditadura militar (1964-1985), torturado e morto. Após o marido desaparecer, a mãe de cinco filhos – interpretada no longa em duas fases por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro – teve que se reinventar. Ela acabou se tornando advogada e passou a lutar pelos direitos humanos. Essa é a primeira vez desde 2008 que um longa brasileiro consegue entrar na pré-seleção para a categoria de Melhor Filme Internacional da Academia. A última vez que isso ocorreu foi com o filme O ano em que meus pais saíram de férias, quando a categoria ainda se chamava Melhor Filme Estrangeiro. O longa, dirigido por Cao Hamburguer, no entanto, acabou não ficando entre os finalistas da categoria. Já o último filme brasileiro a figurar entre os finalistas foi Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles, em 1999. Ainda Estou Aqui também já havia sido indicado em 9 de dezembro ao prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Globo de Ouro de 2025. Fernanda Torres foi nomeada na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama. Concorrentes Além de Ainda Estou Aqui, a lista de pré-selecionadas conta com outras 14 produções, entre elas o filme A semente do fruto sagrado, dirigido por Mohammad Rasoulof, que concorre oficialmente como uma produção da Alemanha, apesar de ser falado em persa e ter sido filmado em segredo no Irã. A pós-produção foi completada na Alemanha, após o filme ser contrabandeado para que não caísse nas mãos das autoridades. Seu diretor vive hoje no exílio após ser condenado à prisão pelo regime fundamentalista do país. Vários atores envolvidos com o filme também fugiram do Irã. Outro concorrente na pré-seleção é Emilia Pérez, uma produção que representa na França na disputa, estrela por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez. Outras produções na pré-seleção incluem os longas Une langue universelle (Canadá); Ondas (República Tcheca); A garota da agulha (Dinamarca); Snerting (Islândia); Kneecap - Música de liberdade (Irlanda); Vermiglio (Itália); Straume (Letônia); Armand (Noruega); From Ground Zero (Palestina); Dahomey (Senegal); Como ganhar milhões antes que a avó morra (Tailândia); Santosh (Reino Unido). Jps (ots)