Petróleo se recupera mas Fed freia mercado

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (18), impulsionados pela alta demanda de diesel nos Estados Unidos, mas o comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas de juros freou a tendência de alta.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,27%, fechando a 73,39 dólares.