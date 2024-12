Otan: Secretário-geral querer colocar Ucrânia em 'posição de força' para negociação de paz

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse que deseja discutir maneiras de colocar a Ucrânia em uma posição de força para quaisquer futuras negociações de paz com a Rússia durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e um pequeno número de líderes europeus.

Zelensky se reuniu hoje com a principal autoridade civil da Otan em sua residência em Bruxelas e Rutte afirmou que o objetivo com o líder ucraniano é de "discutir tudo o que tem a ver com a Ucrânia no momento e como garantir que possamos fazer o máximo para colocá-la em uma posição de força para um dia, quando decidir, iniciar conversas com os russos sobre como acabar com tudo isso".