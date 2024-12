Mundo recorda os 20 anos do tsunami devastador do sudeste asiático

Naquele dia, ondas de até 30 metros de altura deixaram milhares de pessoas desabrigadas e mataram moradores e turistas, que passavam as férias de fim de ano em praias paradisíacas.

Os países que sofreram o tsunami devastador de 26 de dezembro de 2004, uma das maiores catástrofes da história recente, recordarão na próxima semana as mais de 220.000 pessoas que morreram quando as ondas gigantes atingiram comunidades costeiras no Oceano Índico.

Um terremoto submarino de 9,1 graus de magnitude provocou a maior fratura de falha já registrada e enviou ondas gigantes na direção das costas do Oceano Índico, com uma grande velocidade, em poucas horas e sem aviso prévio.

- Cerimônia do trem -

Também está prevista uma visita solene ao local em que foram enterrados quase 50.000 cadáveres, assim como uma oração na grande mesquita da cidade, com a presença de representantes do governo e de várias ONGs.

Na Indonésia, onde mais de 160.000 pessoas faleceram, estão previstas várias cerimônias, começando com um minuto de silêncio pouco antes das 8h00 de 26 de dezembro (22h00 de Brasília, 25 de dezembro) em Banda Aceh, a capital da província de Aceh.

Na Tailândia, que segundo os dados oficiais registrou mais de 5.000 mortos, metade deles turistas, e 3.000 desaparecidos, centenas de pessoas participarão de uma cerimônia oficial de recordação em 26 de dezembro, com a presença de representantes de países estrangeiros.

Quase mil pessoas morreram no trem. Cerimônias religiosas budistas, hindus, cristãs e muçulmanas estão programadas em todo o país.

No Sri Lanka, onde mais de 35.000 pessoas morreram, um novo trem, idêntico ao que foi atingido pelas ondas há 20 anos, viajará de Colombo, a capital, até Peraliya, onde em 2004 foi arrancado dos trilhos pela força da água.

Um hotel da província de Phang Nga programou uma exposição, a exibição de um documentário e várias apresentações de organismos governamentais e da ONU sobre como se preparar para um desastre.

Na mesma província, no Memorial do Tsunami de Ban Nam Khem, um parque que tem uma estátua de Buda e um muro curvo de concreto que representa uma onda, uma caminhada simbólica até o Museu do Tsunami foi programada para o dia 27 de dezembro.

O tsunami provocou vítimas em lugares tão distantes quanto a Somália, onde morreram 300 pessoas, as Maldivas, com mais de 100 mortos, ou Malásia e Mianmar, com dezenas de mortos.