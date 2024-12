Grécia planeja turbinar defesa e comprar "domo de ferro" israelense

Orçamento para 2025 prevê quase o dobro de despesas para modernizar defesa do país, o que inclui compra de sistema de defesa semelhante ao Domo de Ferro de Israel por 2 bilhões de euros.A Grécia quase dobrará seus gastos com defesa no próximo ano, o que está previsto no orçamento para 2025 aprovado pelo parlamento grego nesse domingo (15/12). As despesas do Ministério da Defesa aumentarão dos 3,6 bilhões de euros aprovados para este ano para 6,1 bilhões de euros (R$23 bilhões para R$39 bilhões). Além de investimentos em jatos de combate, fragatas, submarinos e armas inteligentes, é prevista a compra de um escudo protetor de defesa aérea – ou um "domo de ferro", à semelhança do sistema antiaéreo israelense –, para evitar ataques de drones e mísseis. "Hoje a Grécia está traçando seu próprio roteiro em termos de estabilidade e crescimento em um ambiente internacional de instabilidade", disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis no domingo, saudando o apoio de partidos de oposição à medida. Nikos Dendias, ministro da Defesa, disse ao parlamento no sábado que os gastos são essenciais devido aos desafios que o país enfrenta, especialmente por parte da Turquia, sua rival histórica. "Esse gasto é excessivo? Quem quer que esteja se posicionando sobre isso precisa explicar quais são os critérios que está considerando. O país está ameaçado? E de onde vem a principal ameaça ao país?", disse ele, observando que a Turquia gasta 26,8 bilhões de euros em armamentos. A Grécia destina cerca de 3% de sua produção econômica anual em defesa, mais do que a maioria dos países da União Europeia, o que se explica principalmente pelo histórico de tensão com a Turquia. "Em comparação com 2019, até 2025, os gastos com saúde terão aumentado em 74%, e os gastos com defesa em 73%, destacando as prioridades do governo", disse o ministro da Economia, Kostis Hatzidakis, no fim de novembro, ao apresentar o orçamento ao parlamento. Sistema capaz de interceptar drones Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, Atenas tem contado com um sistema europeu comum de defesa aérea contra aeronaves, mísseis e drones inimigos. Fundado pela Alemanha, o escudo europeu atende 21 países, incluíndo a Grécia. Agora, o país quer atualizar suas defesas. Segundo o jornal The Times os Israel, a Grécia está em negociações avançadas para comprar um domo de defesa antiaérea e antimísseis israelense por 2 bilhões de euros (R$ 12,8 bilhões). O sistema é capaz de interceptar drones – muito menores que foguetes, que se movem baixo e muito mais devagar. A Grécia também negocia a compra de 36 sistemas de artilharia de foguetes israelenses, o que deve custar até 700 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões), segundo o jornal. Atenas elaborou um plano de compras multibilionário de dez anos que também inclui a aquisição de até 40 novos caças F-35 dos Estados Unidos e quatro fragatas da França, diz a reportagem. O foco dos novos sistemas de defesa são as fronteiras do nordeste da Grécia com a Turquia e suas ilhas no Mar Egeu. Os dois países, aliados da Otan, há muito tempo estão em desacordo sobre questões como o início e o fim de suas plataformas continentais, recursos energéticos e disputas de território na ilha de Chipre. sf (DPA, AFP, ots)