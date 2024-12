Derretimento recorde da banquisa antártica multiplicou tempestades no hemisfério sul, diz estudo

Um estudo publicado nesta quarta-feira (18) na revista Nature destaca o impacto do derretimento histórico da banquisa antártica no aumento da frequência de tempestades no hemisfério sul.

A pesquisa, liderada por Simon Josey, do Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revela que, em 2023, a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera.