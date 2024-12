Chile envia nota de protesto por crítica de ministro argentino contra Boric

O Chile enviou, nesta quarta-feira (18), uma nota de protesto ao governo da Argentina, após o ministro da Economia argentino afirmar que o presidente chileno, Gabriel Boric, é "um comunista que está afundando" seu país.

"Foi entregue formalmente uma nota de protesto ao embaixador da Argentina no Chile, Jorge Faurie, manifestando o repúdio do Governo do Chile às declarações inadequadas e imprecisas do ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo", informou o Ministério das Relações Exteriores em uma mensagem à imprensa.