Arquipélago francês de Mayotte tenta voltar à normalidade após passagem de ciclone

A situação no arquipélago francês de Mayotte, que foi devastado pelo ciclone Chido e será visitado pelo presidente francês na quinta-feira, ainda era muito difícil nesta quarta-feira (18) devido à falta de alimentos e água.

De acordo com números provisórios, o ciclone matou 31 pessoas e feriu 1.373, embora as autoridades temam um número muito maior de vítimas nessa que é a região mais pobre da França no Oceano Índico.