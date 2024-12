Ancelotti considera Copa Intercontinental um respiro após semanas complicadas

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta quarta-feira (18), após a conquista da Copa Intercontinental com vitória sobre o Pachuca (3 a 0) que o título é uma injeção de confiança após várias semanas complicadas.

Quanto aos 15 títulos que conquistou em pouco mais de cinco temporadas com o Real Madrid, superando Miguel Muñoz como o treinador mais vitorioso do mundo, Ancelotti confessou que está vivendo "um momento muito bonito e muito importante".

"É uma honra para mim. O Real Madrid é o clube que todos os treinadores querem trabalhar porque é o melhor clube do mundo", disse o italiano.

Sobre Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador da final da Copa Intercontinental e na véspera recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa, Ancelotti afirmou que o atacante brasileiro vai treinar até sexta-feira e que no sábado sairá de férias até o dia 30 de dezembro, assim como todos os demais jogadores do Real Madrid, para se preparar para o jogo contra o Valencia no dia 3 de janeiro.