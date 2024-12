Ucrânia assume autoria de atentado que matou general sênior da Rússia em Moscou

Chefe das tropas de Defesa Radiológica, Química e Biológica das Forças Armadas da Rússia, o tenente-general Igor Kirillov foi morto do lado de fora de um prédio residencial junto com seu assistente, disseram autoridades policiais russas, depois que um dispositivo plantado em uma scooter explodiu na terça-feira de manhã.

A Ucrânia disse que matou um general sênior da Rússia em um atentado a bomba em Moscou, marcando um raro assassinato direcionado de um oficial militar de alto perfil na capital russa. Autoridades ucranianas afirmaram que o assassinato foi uma operação especial do Serviço de Segurança da Ucrânia - a principal agência de inteligência doméstica do país, conhecida como SBU.

A Ucrânia tem tentado usar ataques direcionados contra comandantes militares russos, figuras proeminentes da guerra e instalações militares longe do front para ganhar vantagem no conflito.

Após a explosão, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que Kiev estava tentando "prolongar a guerra e a morte" e prometeu "retribuição inevitável" à liderança político-militar da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias estatal TASS. As autoridades russas classificaram a morte de Kirillov como um "ato de terror". Fonte: Dow Jones Newswires.