Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enfrenta pedidos de renúncia pela oposição

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enfrenta pedidos de renúncia ao cargo por parte de líderes da oposição. Na segunda-feira, 16, o líder do Partido Democrático Novo, Jagmeet Singh, pediu para que ele deixasse a posição. "Ele tem que ir", afirmou. Outros conservadores, também da oposição, não chegaram a pedir a renúncia do primeiro-ministro, mas exigem uma eleição. Um voto de desconfiança no governo não é iminente com o Parlamento, que está prestes a entrar em recesso para as festas de fim de ano. Fonte: Associated Press.