Petróleo cede diante de expectativa de trégua em Gaza e dados econômicos da China

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira (17), com a reação dos investidores às negociações de uma possível trégua na Faixa de Gaza, a dados econômicos desanimadores da China e à perspectiva de excedentes persistentes no mercado.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,97%, fechando em 73,19 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, para janeiro, baixou 0,89% e fechou em 70,08 dólares.