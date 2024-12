SÍRIA CONFLITO: Novos líderes da Síria redobram seu compromisso com o mundo

O comandante da divisão de armas químicas do Exército russo morreu em uma explosão em Moscou nesta terça-feira (17), reivindicada por Kiev, sendo o militar de maior patente assassinado na Rússia desde o início do conflito.

Novos líderes da Síria redobram seu compromisso com o mundo

Os novos líderes da Síria intensificaram nesta terça-feira seu compromisso com os países que rejeitam o presidente deposto Bashar al Assad e prometeram dissolver as facções rebeldes que contribuíram para tirar do poder a dinastia que dominou por 50 anos.

(Síria conflito governo exército)

=== ONU CLIMA ===