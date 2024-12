Messi ergue sua segunda Copa América com uma 'Albiceleste' insaciável

Lionel Messi não se cansa de erguer troféus com a 'Albiceleste' e o ciclo vitorioso da seleção argentina foi ampliado em 2024 com a segunda Copa América consecutiva, tornando-se a única seleção a conseguir esse feito incluindo uma Copa do Mundo, a do Catar-2022, entre os dois títulos.

A 48ª edição do torneio de seleções mais antigo do mundo foi realizada nos Estados Unidos e o herói foi Lautaro Martínez, autor do gol na prorrogação que deu a vitória sobre a Colômbia (1-0). O atacante da Inter de Milão foi o artilheiro do torneio com cinco gols.