Menos frio intenso e menos neve durante o inverno no hemisfério norte, alerta estudo

O hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas durante o inverno, o que terá consequências para a agricultura e o turismo, alertou nesta terça-feira um estudo do Climate Central.

A análise concentra-se nas temperaturas mínimas entre os meses de dezembro e fevereiro – que correspondem ao inverno do hemisfério norte – durante a década 2014-2023.

O estudo baseou-se em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás.

Concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e os países bálticos.

A França registrou pelo menos 10 dias adicionais por ano acima dos 0°C durante a última década, com uma tendência mais forte no norte e no leste.