Hamas afirma que negociações em Doha sobre trégua em Gaza são 'sérias e positivas'

O movimento islamista palestino Hamas declarou, nesta terça-feira (17), que as negociações no Catar para alcançar um trégua na Faixa de Gaza são "sérias e positivas", um dia após uma delegação israelense chegar a Doha para se reunir com mediadores.

"O Hamas afirma que, diante das negociações sérias e positivas que ocorrem hoje em Doha, apoiadas por nossos irmãos do Catar e Egito, é possível alcançar um acordo para um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros se a ocupação [Israel] deixar de impor novas condições", afirmou o Hamas em um comunicado, em alusão a uma eventual troca de reféns retidos pelos islamistas em Gaza por prisioneiros palestinos em Israel.