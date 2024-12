França vai impor toque de recolher noturno na 'devastada' Mayotte

Segundo o balanço mais recente, há pelo menos 21 mortos confirmados após a passagem do ciclone Chido, que atingiu a ilha e o arquipélago vizinho no domingo.

A França vai impor toque de recolher noturno nesta terça-feira na ilha de Mayotte, no Oceano Índico, território francês devastado por um ciclone que pode ter deixado centenas de mortos, anunciou o Ministério do Interior.

Mas as autoridades temem que haja centenas de vítimas, e possivelmente milhares, um número que só poderá ser verificado nos próximos dias, quando os escombros forem removidos e as estradas forem reabertas.

O toque de recolher será aplicado das 22h às 4h locais como medida de segurança para evitar saques, segundo o ministério.

O presidente francês, Emmanuel Macron, conduziu uma reunião de crise na noite de segunda-feira, na qual descreveu a situação como uma "tragédia" e prometeu visitar Mayotte em breve.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, o funcionário de maior escalão do governo a visitar a ilha após o ciclone, disse que Mayotte está "completamente devastada", com 70% dos seus habitantes afetados.