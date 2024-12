Fed inicia reunião de política monetária em contexto de inflação alta

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) iniciou, nesta terça-feira (17), sua reunião de política monetária, durante a qual se espera que decida baixar suas taxas de juros de referência, apesar de um repique da inflação nos últimos dois meses. A reunião do Comitê de Política Monetária do Fed em Washington "começou às 10h30 [12h30 de Brasília], como estava previsto", informou um porta-voz do Federal Reserve à AFP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A expectativa do mercado é de que as discussões que serão realizadas na terça e na quarta-feira resultem no anúncio de um nova redução das taxas básicas de juros do banco central americano.

A grande maioria dos analistas espera uma redução de 25 pontos base (pb) durante esta reunião, se for tomada como referência a análise da ferramenta de acompanhamento de tendências financeiras CME FedWatch. "Espera-se que o Federal Reserve anuncie um corte nos juros de 25 pontos base. Mas a atenção se centrará na comunicação do Fed sobre qual será o caminho a seguir. Esperamos que os comentários indiquem uma desaceleração no ritmo de cortes futuros", avaliaram, em nota, os economistas do Bank of America. O Fed vai publicar sua decisão na quarta-feira às 14h locais (16h de Brasília) e seu presidente, Jerome Powell, dará uma declaração posteriormente.

O banco central americano iniciou em setembro as reduções das taxas de juros, que se mantêm desde julho de 2023 em seu nível mais alto em mais de 20 anos com o objetivo declarado de reduzir a inflação. Em novembro, o índice de preços ao consumidor, IPC - muito considerado porque nele estão indexadas as pensões - subiu para 2,7% e o Fed quer trazer a inflação para a meta de 2% ao ano. Na primeira redução desde março de 2020, o Federal Reserve optou por uma redução de meio ponto percentual, situando suas taxas de juros na faixa de 4,75% a 5,00%.