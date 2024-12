China considera 'absurdas' as acusações de espionagem que envolvem o príncipe Andrew no Reino Unido

A China classificou nesta terça-feira (17) como "absurdas" as acusações de que um empresário chinês usou seus vínculos com o príncipe Andrew no Reino Unido para fins de espionagem, depois que o governo britânico expressou preocupação com as denúncias.

Na semana passada, as revelações de um vínculo entre Andrew e Yang Tengbo, um empresário acusado de espionagem, provocaram um escândalo no Reino Unido.