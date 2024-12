CBF, Flamengo e Neymar comemoram conquista de Vini Jr do prêmio 'The Best'

O Brasil comemorou nesta terça-feira (17) o prêmio Fifa 'The Best' conquistado pelo atacante do Real Madrid e da Seleção Vinícius Júnior, um alívio depois da indignação provocada quando a Bola de Ouro foi entregue ao meia espanhol Rodri, há dois meses.

"Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você", escreveu o Flamengo na rede social X.